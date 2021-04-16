Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года

Британская актриса театра, кино и ТВ Хелен Маккрори - Нарцисса Малфой из саги о Гарри Поттере - умерла 16 апреля на 53-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил муж Хелен, актер Дэмиен Льюис.

По словам вдовца, Маккрори отошла в окружении семьи и близких.

Причиной смерти актрисы стал рак.

Хелен Элизабет Маккрори родилась 17 августа 1968 года в Лондоне. Популярность снискала как актриса классических постановок, в основном - по Чехову и Шекспиру.

Фото: kinopoisk.ru

На экранах - с начала 90-х: "Фламандская доска", "Интервью с вампиром", "Анна Каренина" 2000-го - главная роль, "Граф Монте-Кристо" 2002-го, "Казанова", "Джейн Остин", "Доктор Кто", "007: Координаты "Скайфолл", Мадам Кали из "Страшных сказок", Поли Грей из "Острых козырьков", "Темные начала" - всего более семидесяти проектов.

Лауреат и номинант ряда премий.