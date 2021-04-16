Более 30 млн россиян прошли диспансеризацию в 2020 году

В 2020 году диспансеризацию прошли 30 миллионов россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава 16 апреля.

"Конечно, мы хотели больше, объявляя Всероссийскую диспансеризацию, но COVID помешал", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что диспансеризация населения временно в прошлом году из-за коронавируса приостанавливалась.

Также, по ее словам, в пик пандемии коронавируса в России были развернуты 280 тысяч коек. В том числе 235 тысяч перепрофилировано, из них почти 7 тысяч - в федеральных медицинских организациях в 26 регионах страны, а общий объем средств, выделенных правительством на поддержку здравоохранения, составил более 516 миллиардов рублей.