До сих пор в строю: легендарной "Катюше" исполняется 80 лет

Уже во второй половине 40-х вместо заокеанских Studebaker US6 пусковую установку стали монтировать на отечественный ЗиС-150.
Такой вариант реактивной системы залпового огня впервые показали в ходе военного парада на Красной площади в 1948 году.
Однако данная версия из-за недостаточной проходимости считалась временным решением и уже в 1949 году была создана БМ-13НН на шасси запущенного в серию годом раньше полноприводного трехосного автомобиля ЗиС-151.
Еще через 9 лет РСЗО "пересадили" на более современный ЗиЛ-157, обладавший гораздо более высокими по сравнению с предшественником техническими характеристиками, в частности лучшей проходимостью.
Именно БМ-13НМ стал массово поставляться дружественным Советскому Союзу странам. Например, Северному Йемену, а также Афганистану, Вьетнаму, Ираку, Египту, Сирии и др.
Такие "Катюши" активно использовались в ходе различных вооруженных конфликтов, например в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Самой совершенной модификацией стали БМ-13НММ на платформе ЗиЛ-131, которые, надо отметить, и в Российской армии еще в конце 90-х годов встречались. Известно, что в настоящее время они имеются на вооружении сухопутных войск Вьетнама, и отказываться от них там пока не собираются.
БМ-13 "Катюша" во Вьетнамеhttps://t.co/Ti5OMJqAzP pic.twitter.com/Bk5PakEakF— Komandante (@KomandanteS17) December 27, 2017
Fascinating parade footage from North Yemen, probably 1970s. Note the two-tone green and brown camo. I especially like the BM-13 MLRS with the tricolour on the front. The Su-100s and BTR-152s are still around in the current conflict. pic.twitter.com/3NdI29SPXm— David.Det (@DavidDetten) April 11, 2021