До сих пор в строю: легендарной "Катюше" исполняется 80 лет

Легендарные БМ-13 "Катюша" после Великой Отечественной еще несколько десятилетий несли службу в армиях различных государств мира. В некоторых они состоят на вооружении до сих пор.

Уже во второй половине 40-х вместо заокеанских Studebaker US6 пусковую установку стали монтировать на отечественный ЗиС-150.

Такой вариант реактивной системы залпового огня впервые показали в ходе военного парада на Красной площади в 1948 году.

Однако данная версия из-за недостаточной проходимости считалась временным решением и уже в 1949 году была создана БМ-13НН на шасси запущенного в серию годом раньше полноприводного трехосного автомобиля ЗиС-151.

Еще через 9 лет РСЗО "пересадили" на более современный ЗиЛ-157, обладавший гораздо более высокими по сравнению с предшественником техническими характеристиками, в частности лучшей проходимостью.

Именно БМ-13НМ стал массово поставляться дружественным Советскому Союзу странам. Например, Северному Йемену, а также Афганистану, Вьетнаму, Ираку, Египту, Сирии и др.

Такие "Катюши" активно использовались в ходе различных вооруженных конфликтов, например в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Самой совершенной модификацией стали БМ-13НММ на платформе ЗиЛ-131, которые, надо отметить, и в Российской армии еще в конце 90-х годов встречались. Известно, что в настоящее время они имеются на вооружении сухопутных войск Вьетнама, и отказываться от них там пока не собираются.