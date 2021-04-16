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16.04.2021 07:32
Рубрика: Спорт

Гол Орлова не спас "Вашингтон" от поражения от "Баффало"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" принимал на домашнем льду беспросветного аутсайдера "Баффало". Гостям удалось открыть счет после точного броска Сэма Раайнхарта, однако в конце стартового периода российский защитник Дмитрий Орлов удачно подключился к атаке и забросил шестую в сезоне шайбу.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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Но во втором периоде "Баффало" удалось сломить сопротивление соперника. На голы Виктора Олофссона, Кейси Миттельштадта, Андерса Бьорка хозяева сумели ответить лишь точным броском Энтони Манты. Тейдж Томпсон в заключительной 20-минутке установил окончательный результат - 2:5.

В другом матче "Даллас" переиграл "Коламбус" - 4:1. Дубль на счету российского нападающего Дениса Гурьянова. На счету форварда проигравшей команды Михаила Григоренко голевая передача.

Гол и пас Андрея Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Нэшвилл" - 4:1.

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