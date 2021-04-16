Гол Орлова не спас "Вашингтон" от поражения от "Баффало"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" принимал на домашнем льду беспросветного аутсайдера "Баффало". Гостям удалось открыть счет после точного броска Сэма Раайнхарта, однако в конце стартового периода российский защитник Дмитрий Орлов удачно подключился к атаке и забросил шестую в сезоне шайбу.

Но во втором периоде "Баффало" удалось сломить сопротивление соперника. На голы Виктора Олофссона, Кейси Миттельштадта, Андерса Бьорка хозяева сумели ответить лишь точным броском Энтони Манты. Тейдж Томпсон в заключительной 20-минутке установил окончательный результат - 2:5.

В другом матче "Даллас" переиграл "Коламбус" - 4:1. Дубль на счету российского нападающего Дениса Гурьянова. На счету форварда проигравшей команды Михаила Григоренко голевая передача.

Гол и пас Андрея Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Нэшвилл" - 4:1.