Громадное преимущество: "мосинку" приняли на вооружение 130 лет назад

16 апреля 1891 года на вооружение российской армии была принята легендарная винтовка Мосина, известная также как трехлинейка. Кстати, такое название связано с калибром в три "линии", а под "линией" раньше подразумевалась десятая доля дюйма, то есть 2,54 миллиметра. Соответственно, речь идет о калибре 7,62 миллиметра.

В конце XIX века Российской империи жизненно важно было получить на вооружении новую винтовку, которая могла бы составить достойную конкуренцию продвинутому стрелковому оружию некоторых зарубежных армий. Винтовке, представленной на суд экспертов Императорской комиссии по вооружениям капитаном Сергеем Мосиным, пришлось пройти серьезный конкурсный отбор.

Всего комиссия рассмотрела 25 различных вариантов. В итоге были отобраны два победителя. На заключительном этапе конкурса винтовка Мосина соревновалась с бельгийской разработкой известного в то время Леона Нагана.

Поначалу некоторые эксперты склонялись к тому, чтобы принять на вооружение винтовку Нагана. Качеством отделки она, действительно, выгодно отличалась от "мосинки", изготовленной в кустарных условиях. Однако в ходе испытаний комиссия пришла к выводу, что винтовка Мосина проще и надежнее конкурента. Как признавали специалисты, изготовленная "при условиях крайне неблагоприятных" мосинская система "имела громадное преимущество". Также подчеркивалось, что винтовки Нагана "представляют собой механизм более сложный для выделки, и стоимость каждого экземпляра несомненно увеличится".

Испытание 300 винтовок Мосина и 300 винтовок Нагана на стрельбище окончательно убедили членов комиссии в преимуществе отечественной трехлинейки: у "мосинок" были зафиксированы 217 задержек при подаче патронов, а у винтовки Нагана - 557.

В результате на вооружение была принята винтовка, созданная на основе конструкции Мосина, но с некоторыми изменениями и усовершенствованиями. Александр III утвердил название оружия "трехлинейная винтовка образца 1891 года". При этом Мосин сохранил права на разработанные им части винтовки и был поощрен Большой Михайловской премией.

Трехлинейки отличалась хорошей баллистикой, надежностью и безотказностью, относительно высокой скорострельностью и большой прицельной дальностью. Но при этом у "мосинки" был довольно тяжелый спуск и слишком длинный штык. У пехотного варианта винтовки он должен был постоянно находиться на трехлинейке, а это значительно увеличивало габариты и вес оружие, делая его не очень удобным. Винтовку даже пристреливали со штыком.

Боевое крещение новое оружие прошло в 1893 году на Памире, где русские солдаты с трехлинейками разбили афганцев. Также винтовки Мосина использовались во время русско-японской войны 1904-1905 годов, в Первую мировую и в Гражданскую войну.

Во время Великой Отечественной войны трехлинейки со снайперскими прицелами позволяли поражать цель со значительной дистанции.

Кстати, один из самых известных и результативных в мире снайперов Василий Зайцев, уничтоживший в Сталинграде за месяц 225 фашистов, был вооружен именно винтовкой Мосина. Трехлинейка помогла ему победить в знаменитой снайперской дуэли с эсэсовцем, использовавшем качественную немецкую оптику.

Винтовка Мосина за свой долгий век неоднократно модифицировалось. Это оружие массово использовалась с 1892 до конца 1950-х годов. Впрочем, оно встречалась на полях сражений и позднее - вплоть до конфликта на Донбассе и войны в Сирии. Всего было выпущено около 37 000 000 таких винтовок.