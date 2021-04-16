Коляда стал третьим в произвольной программе на World Team Trophy

Российский одиночник Михаил Коляда занял третье место по итогам произвольной программой на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy, который проходит в Осаке.

За свой прокат с двумя четверными тулупами (но, правда, и с двумя двойными прыжками - акселем и риттбергером, в которых не получилось скрутить три оборота в концовке программы) Коляда получил 180,72 балла. Это лучший результат Михаила в сезоне.

Евгений Семененко чисто откатался с двумя разными "квадами" - тулупом и сальховом. Судьи поставили 166,33 балла.

Выиграл произвольную программу, как и на чемпионате мира в Стокгольме, американец Нэйтан Чен (203,24), вторым стал японец Юдзуру Ханю (193,76).

Они принесли своим командам больше всего очков - 12 и 11 соответственно. Коляда положил в копилку российской сборной 10 очков, Семененко показал пятый результат - 8 очков.

Отметим, что оба россиянина улучшили свои позиции после короткой программы, где заняли пятое и седьмое места соответственно.

Сборная России в общем зачете после шести видов программы сохранила лидерство - 91 балл. Далее идут сборные США (83 балла) и Японии (78 баллов).