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16.04.2021 00:01
Рубрика: Общество

Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка

Текст: Александр Степанов
Минобороны России на своем интернет-портале опубликовало специальный мультимедийный раздел "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки". Он основан на документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Эти материалы подтверждают существование советского воинского захоронения в польском городе Тшчанка.
Фото: Архив Минобороны Фото: Архив Минобороны
Фото: Архив Минобороны

В 2017 году администрация города варварски снесла мемориал, сооруженный после окончания Второй мировой войны над братской могилой воинов-танкистов. Официальная версия сноса - советских воинских захоронений под мемориалом нет. Также опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года, о подвигах бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за Тшчанку.

Фото: Минобороны РФ
Минобороны рассекретило архивные документы о фашистских лагерях смерти

Как рассказали в Минобороны РФ, в 1945 году в Тшчанке (нем. - Шенланке) на месте братского захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении города и окрестностей в зимних боях, был воздвигнут памятник-мавзолей. Инициатива строительства мемориала принадлежала первому военному коменданту города майору Б.Рубцову. Открытие комплекса состоялось в сентябре 1945 года. Затем его официально передали польской администрации города. В его состав мемориального комплекса, кроме места захоронения и памятника-танка, вошла окрестная территория, которую превратили в парк со скамейками, детской песочницей, бассейном с фонтаном.

В Минобороны подчеркнули, что под мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении города и окрестностей. Имена 16 из них установлены. До настоящего времени найдены потомки троих бойцов Красной Армии.

В сентябре 2017 года польская администрация города вычеркнула этот мавзолей из списка военных захоронений. Польские чиновники посчитали, что останков советских солдат в этом месте нет. "С того времени российской стороной и частью местной общественности ведутся судебные тяжбы с администрацией Тшчанки о законности её варварских действий", - сообщили в Минобороны РФ.

Открывают раздел страницы Карточки-Паспорта воинского захоронения (№ 2/32/11) в Тшчанке, которые подписаны в 2012 году представителем Министерства обороны РФ и польского Совета охраны памяти борьбы и мученичестве, шефствующего над захоронением. В паспорте указаны подробные данные о братском захоронении советских военнослужащих с перечнем имен, которые удалось установить. Кроме того, там указано детальное описание мемориала и карта-схема его расположения.

Кроме того, там указано, что "инвентаризация и паспортизация захоронения проведены в мае 2011 года".

Здесь же на польском языке опубликованы страницы описи воинского захоронения красноармейцев, погибших "в польской местности". Там также приведен список установленных имен погибших военнослужащих.

Масштаб и монументальность этого мемориального комплекса подтверждаются подробной план-схемой. Так, по фронтону он достигал 70 метров, а в глубину превышал 93 метра.

Фото: Институт национальной памяти Республики Польша
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В Минобороны отметили, что в опубликованных документах также рассказывается о кровопролитных боях стремительно наступающих войск Красной Армии с ожесточенно обороняющимися частями вермахта, которые развернулись под Тшчанкой зимой 1945 года.

Город был освобожден войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 28 января 1945 года. Город был хорошо укрепленным опорным пунктом. Он являлся частью гитлеровского так называемого "померанского вала". Это - глубоко эшелонированный оборонительный рубеж, который состоял из долговременных огневых точек, расположенных по высоким холмам, покрытым лесами. Задача "померанского вала" - остановить наступление советских войск перед германскими территориями. Но 28 января части 2-й гвардейской танковой армии сходу прорвали пресловутый "померанский вал" в районе Тшчанки.

Танкисты вынуждены были воевать в условиях плотной городской застройки. В опубликованных архивных данных говорится, что "противник в районе Шенланке (Тшчанка) небольшими группами в течение всего дня оказывал упорное сопротивление, главным образом из каменных зданий".

В опубликованном журнале боевых действий 47-й гвардейской танковой бригады описаны ожесточенные бои за город и потери наступающих советских войск. Так, два батальона танковой бригады ворвалась в город и в районе церквей были встречены сильным огнем фаустпатронов. Только за один день городских боев погибли 20 гвардейцев, 30 получили ранения. В ходе боев было потеряно 10 танков. Советские танкисты в бою уничтожили 6 орудий, 9 бронетранспортеров, 5 автомашин, 17 гранатометчиков, вооруженных фаустпатронами, и до двух рот солдат и офицеров противника. По данным журнала, к вечеру 28 января гвардейцы 47-й танковой бригады освободили город.

Опубликованные архивные документы посвящены также героизму и самоотверженности бойцов и офицеров Красной Армии, сражавшихся в боях за город и окрестности.

В частности, в документах рассказывается о заряжающем танка 1-го танкового батальона 50-й гвардейской танковой Уманьской бригады гвардии старшем сержанте Кали Беляеве. Он был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. Так, в составе экипажа гвардии лейтенанта Массаева, он уничтожил два танка противника и подавил огонь артиллерийской батареи. "Будучи раненым, он продолжил заряжать пушку, обеспечив тем самым успех экипажа. Лично им в том бою уничтожено 30 немецких фаустомётчиков", - говорится в наградном листе. Согласно списка безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 50-й гвардейской танковой бригады гвардии старший сержант К.Беляев 27 января пропал без вести в боях за город.

Также опубликовано посмертное представление младшего механика-водителя танка гвардии сержанта Федора Володина к ордену Отечественной войны 2-й степени. Там указано, что Володин являлся начальником радиостанции батальона и принимал все возможные меры для обеспечения бесперебойной связи. Когда радиостанция была разбита, он продолжил участие в бою на месте радиста-пулеметчика. "Экипаж, в котором сражался тов. Володин, многократно ходил в атаки и уничтожил большое количество немцев. В бою под Шенланке т. Володин погиб смертью храбрых, проявив при этом геройство и мужество".

Фото: Валерий Христофоров/ Репродукция ТАСС
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Также опубликованы данные наградного листа гвардии старшего сержанта Петра Князева. Он был поваром танкового батальона и следуя с кухней за боевыми порядками неоднократно с винтовкой в руках ходил отражать атаку автоматчиков противника. Повар-гвардеец лично уничтожил до 20 автоматчиков и двух взял в плен. Не забывал Князев и о своей непосредственной работе, и обеспечивал личный состав едой, "лично сам доставлял боевым танкам горячую пищу".

Завершает раздел донесение коменданта города от 3 марта 1945 года. В нем описываются обнаруженные советскими войсками три фашистских концентрационных лагеря. Для советских граждан, для военнопленных русских солдат и офицеров и для военнопленных других государств.

В лагере для мирных граждан в дощатых бараках содержалось до 1300 человек, в том числе женщин и детей. Питались узники исключительно овощами. В их скудный рацион входила брюква, морковь, капуста и свекла. "Суп варили 1 раз в неделю. Качество пищи плохое. Хлеба выдавалось по 200 гр на взрослого и 100 гр на ребенка", - говорится в донесении.

В лагере русских военнопленных содержалось до 100 человек. Лагерь был размещен за колючей проволокой на площадке 200 на 200 метров в пяти маленьких бараках. Как говорится в донесении, "при входе наших танков в город, военнопленные перебили охрану, а сами вступили в действующие части".

Совсем другое отношение у немцев было к иностранным военнопленным. Так, в донесении говорится, что лагерь колючей проволокой не ограждался. Заключенные размещались в одном большом доме с решетками на окнах. В нем содержалось 44 француза и 6 бельгийцев. Они имели "свободное хождение по городу без охраны, некоторые из них работали в частных сапожных мастерских и погрузках".

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война

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