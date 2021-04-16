Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.03.2021 г. № 67 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 2 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, требованиям федеральных авиационных правил"