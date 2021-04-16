Зарегистрирован 15.04.2021 г. № 63140
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.04.2021 г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федерального агентства воздушного транспорта об утверждении административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, требованиям федеральных авиационных правил.