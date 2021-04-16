Новости

Видео: Фанерное здание в приморском парке упало на машины 10:50
В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек 10:50
Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в госорганы 10:47
Оправданного за убийство ямальца отправили в колонию со второй попытки 10:43
В России упростили порядок получения ИНН 10:34
Умер легендарный гитарист Расти Янг 10:32
В Баренцевом море обнаружили погибшую во время войны советскую подлодку 10:27
Мишустин увеличил число лауреатов "Лучшей муниципальной практики" 10:14
Количество ДТП в столице снизилось на четверть 09:59
В Петербурге разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки 09:51
В Екатеринбурге такси провалилось в яму с кипятком 09:44
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 09:26
На острове Русском создадут инжиниринговый космоцентр 09:21
Ночные заморозки вновь вернутся в Москву 09:13
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет 09:11
Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая 09:08
На трассе в Югре при лобовом столкновении машин погибли четверо 09:06
В Астрахани у похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей 09:05
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ 09:02
В парке Северного речного вокзала заработает зона отдыха с бассейнами 08:52
В Тюмени пришвартованные речные суда унесло течением из-за ледохода 08:50
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам 08:47
Названа категория россиян, которым чаще всего отказывают в ипотеке 08:37
В Google показали, как изменился климат на Земле за последние 36 лет 08:26
Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой 07:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 апреля 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.03.2021 г. № 67 "О признании утратившим силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 2 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, требованиям федеральных авиационных правил"

Дата подписания 11 марта 2021 г.
Опубликован 16 апреля 2021 г.

Зарегистрирован 15.04.2021 г. № 63140

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15.04.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федерального агентства воздушного транспорта об утверждении административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, требованиям федеральных авиационных правил.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.03.2021 г. № 67
(pdf, PDF, 111 Кб)