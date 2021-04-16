На платформе обратной связи в 1,5 раза вырастет число подключенных организаций

Новости

Видео: Фанерное здание в приморском парке упало на машины 10:50
В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек 10:50
Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в госорганы 10:47
Оправданного за убийство ямальца отправили в колонию со второй попытки 10:43
В России упростили порядок получения ИНН 10:34
Умер легендарный гитарист Расти Янг 10:32
В Баренцевом море обнаружили погибшую во время войны советскую подлодку 10:27
Мишустин увеличил число лауреатов "Лучшей муниципальной практики" 10:14
Количество ДТП в столице снизилось на четверть 09:59
В Петербурге разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки 09:51
В Екатеринбурге такси провалилось в яму с кипятком 09:44
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 09:26
На острове Русском создадут инжиниринговый космоцентр 09:21
Ночные заморозки вновь вернутся в Москву 09:13
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет 09:11
Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая 09:08
На трассе в Югре при лобовом столкновении машин погибли четверо 09:06
В Астрахани у похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей 09:05
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ 09:02
В парке Северного речного вокзала заработает зона отдыха с бассейнами 08:52
В Тюмени пришвартованные речные суда унесло течением из-за ледохода 08:50
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам 08:47
Названа категория россиян, которым чаще всего отказывают в ипотеке 08:37
В Google показали, как изменился климат на Земле за последние 36 лет 08:26
Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой 07:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 10:21
Рубрика: Экономика

На платформе обратной связи в 1,5 раза вырастет число подключенных организаций

Текст: Ирина Алпатова

До конца 2021 года Минцифры планирует в 1,5 раза увеличить показатели по подключенным школам, больницам, органам власти и другим организациям. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок

"На текущий момент у нас подключены 2,2 тыс. региональных органов исполнительной власти, 7,8 тыс. органов местного самоуправления и 15,4 тыс. публично значимых организаций - школ, детских садов, больниц, поликлиник и т.д. До конца года мы планируем увеличить показатели примерно в 1,5 раза", - сообщил он.

Платформа создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". На ее реализацию из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Платформа обратной связи включает в себя четыре основных компонента: обращения граждан, опросы и голосования по инициативам органов власти и местного самоуправления, инциденты в социальных сетях, подразумевающие поиск проблемных сообщений и реагирование на них органами власти, а также госпаблики, которые предполагают централизованное управление аккаунтами в соцсетях и мессенджерах с возможностью модерации и построения контент плана.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

Главное сегодня

"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва"
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ
Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента