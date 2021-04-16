На платформе обратной связи в 1,5 раза вырастет число подключенных организаций

До конца 2021 года Минцифры планирует в 1,5 раза увеличить показатели по подключенным школам, больницам, органам власти и другим организациям. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

"На текущий момент у нас подключены 2,2 тыс. региональных органов исполнительной власти, 7,8 тыс. органов местного самоуправления и 15,4 тыс. публично значимых организаций - школ, детских садов, больниц, поликлиник и т.д. До конца года мы планируем увеличить показатели примерно в 1,5 раза", - сообщил он.

Платформа создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". На ее реализацию из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Платформа обратной связи включает в себя четыре основных компонента: обращения граждан, опросы и голосования по инициативам органов власти и местного самоуправления, инциденты в социальных сетях, подразумевающие поиск проблемных сообщений и реагирование на них органами власти, а также госпаблики, которые предполагают централизованное управление аккаунтами в соцсетях и мессенджерах с возможностью модерации и построения контент плана.