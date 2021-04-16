Оштрафованный начальник "Локомотива" отказался от комментариев

Начальник "Локомотива" Станислав Сухина, который заходил в судейскую перед игрой чемпионата России со "Спартаком" (2:0), что запрещено регламентом, побывал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
От комментариев Сухина отказался и уехал из Дома футбола на метро.
Ранее стало известно, что Сухина и начальник "Спартака" Василий Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей, а "Локомотив" проведет один домашний матч - в 29-м туре РПЛ с московским "Динамо" - на нейтральном поле.
Станислав Сухина, начальник "Локомотива".— Артем Локалов (@lokalov) April 16, 2021
Заходит в метро после заседания КДК так же уверенно, как и в судейскую перед игрой со "Спартаком".
От комментариев отказывается.
В ближайшее время их даст председатель КДК Артур Григорьянц.https://t.co/RYXIvS2YZM pic.twitter.com/T0PRfsdukZ