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16.04.2021 15:54
Рубрика: Спорт

Оштрафованный начальник "Локомотива" отказался от комментариев

Текст: Артем Локалов

Начальник "Локомотива" Станислав Сухина, который заходил в судейскую перед игрой чемпионата России со "Спартаком" (2:0), что запрещено регламентом, побывал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Начальник "Локомотива" прокомментировал инцидент перед матчем со "Спартаком"

От комментариев Сухина отказался и уехал из Дома футбола на метро.

Ранее стало известно, что Сухина и начальник "Спартака" Василий Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей, а "Локомотив" проведет один домашний матч - в 29-м туре РПЛ с московским "Динамо" - на нейтральном поле.

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