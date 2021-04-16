От автора "Русской кибердеревни": в Сети появился "Русский космопоезд"

Сергей Васильев, автор хитовых видео про русскую кибердеревню и Новый год в русской кибердеревне, нескончаемо порадовал новым мини-шедевром - на YouTube-канале студии Birchpunk опубликована его новая короткометражная комедия "Русский космопоезд". С небезызвестным Bad Comedian'ом (Евгением Баженовым) в одной из ролей.

"Говорят, путешествовать плацкартом по Солнечной системе не очень комфортно. It's a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошел без интересных происшествий", - пояснила подпись к видео. Состоящему из футуристических, но с полпинка знакомых родных реалий - один космодесантник-дембель в парадном доспехе коробом дорогого стоит.

Ну и корневая суть произведения видна издали: будущее - будущим, а проблемы русского пассажира и там подстерегают прежние: КСП, храпящие и выпивающие соседи, технические неполадки, неприкаянная проводница. Да, а еще беглые чужие.

Комментаторы требуют от команды проекта полный метр, и к их голосам глупо и преступно не присоединиться.

Кстати, "Мир фантастики" по горячим следам сделал интервью с героем, где Сергей рассказал о работе над проектом.