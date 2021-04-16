Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму

Президент Турции придерживается иной позиции по Крыму, чем российское руководство, но Москва рассчитывает убедить Анкару в неверности такого подхода. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры лидеров Турции и Украины Песков назвал двусторонними отношениями двух государств. "Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия", - подчеркнул он.

"Эти разногласия вряд ли можно урегулировать украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция совсем неверная в отношении Крыма", - сказал Песков.