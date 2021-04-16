Подержанные машины в США оказались дороже новых

Пандемия, кажется, окончательно перевернула всю логику мирового автопрома. Ну а чем еще объяснить, что в США, на одном из самых больших рынков в мире, автомобили с пробегом оказались дороже новых машин.

Как выяснил портал Motor1.com, всему виной действительно последствия коронакризиса. Нехватка чипов и микросхем, о которой уже говорят по всему миру, способствовала появлению тотального дефицита новых машин в США. Что, в свою очередь, спровоцировала небывалый рост спроса на авто с пробегом. А те, естественно, тут же выросли в цене - и порой продаются дороже, чем новые.

Как пишет источник, в среднем рост цен каждую неделю составлял 1,7%. А всего за год стоимость подержанных машин увеличилась на треть. Яркие примеры новой тенденции дают популярные автомобильные аукционы. Так, на одном из них в апреле Kia Soul LX с пробегом примерно в 8 тысяч км ушел с "молотка" за 18,5 тысячи долларов. А если бы покупателю была доступна новая машина, он смог бы приобрести ее у дилера всего за 17,6 тысячи. И это касается даже непопулярных и битых машин. Например, Hyundai Accent 2017 года с пробегом около 120 тысяч км купили за 8 тысяч долларов, тогда как "красная цена" ему - 5,7 тысячи.

И это еще не все. Есть комиссия за покупку - 500 долларов, а что-то вроде "нулевого" ТО сразу после сделки потянет на 1500-2000 долларов.

Сбить цены может позволить рост предложения - автолюбители активно выкатывают своих "ласточек" на рынок. Но в то же время власти страны готовы поддержать отрасль. На субсидии на покупку машин предполагается выделить свыше 2,5 триллиона долларов, а еще часть средств пойдет на возмещение налогов. Только будет ли это решением или усугубит ситуацию - вопрос, поскольку стимулирование спроса на новые машины может лишь усугубить их дефицит.