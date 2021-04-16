Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня

Продажи туров по России с кешбэком продолжатся до 15 июня, хотя средства на программу исчерпаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Спрос на туры с кешбэком кратно превысил ожидания, которые изначально закладывались в программу, поэтому текущих лимитов недостаточно. В правительство об этом было доложено, и все необходимые меры для продолжения программы сейчас принимаются", - приводит агентство мнение своего источника.

Как отмечается, в Ростуризме не подтвердили и не опровергли информацию об исчерпании средств, но заверили, что продажа туров с кешбэком продолжится.