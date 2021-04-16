Количество ДТП в столице снизилось на четверть

Количество дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, в Москве за прошедшие три месяца снизилось на 25 процентов, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. На 24 процента снизилось количество погибших и на 25 процентов число раненых в этих ДТП людей.

Как отметили в ГИБДД, по итогам первого квартала наблюдается снижение количества аварий с участием несовершеннолетних на 8 процентов. Всего их зарегистрировано 143. Число раненых в них детей снизилось более, чем на 8 процентов. Всего пострадало 154 ребенка.

Больше всего в столице зафиксировано столкновений - 46 процентов от общего числа аварий. На втором месте - наезды на пешеходов - 37 процентов.

При этом количество столкновений транспортных средств сократилось на 21 процент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За три месяца зарегистрировано 841 ДТП, связанное с наездом на пешехода, что на 28 процентов меньше, чем в прошлом году.

Количество ДТП при наездах на пешеходов в зоне пешеходных переходов уменьшилось на 29 процентов. А количество наездов на пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, снизилось на 33 процента.

Интересно, в какую сторону изменятся данные об аварийности в текущем квартале. Ведь в прошлом году в это время началась пандемия, и большинство людей сидело на самоизоляции.