На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей

Порадовать собственных чад стихами и сказками в исполнении известных актеров и телеведущих могут пользователи "Активного гражданина" в Москве. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, на портале появился специальный раздел для детей.

Он постепенно будет заполняться сказками, а также комиксами, которые можно посмотреть вместе с малышами, и скачиваемыми раскрасками. Кстати, все комиксы и раскраски посвящены только Москве. В разделе уже можно найти сказку "Теремок" в исполнении актера театра и кино Камиля Ларина и сказку "Дочурка Груффало", прочитанную телеведущим Никитой Пименовым. Найти их легко - достаточно зайти на портал "Активный гражданин" с компьютера, планшета или телефона. Особенно удобным детский раздел будет тем, кто едет с ребенком в транспорте или сидит в очереди в ожидании приема у врача.