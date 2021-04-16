В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна

В результате стрельбы на улице Пригородной в Смоленске никто не пострадал, задержаны два молодых человека.

Сообщения о стрельбе из окна второго этажа трехэтажного дома поступило в полицию около 17 часов. Местные жители рассказали об одиночных выстрелах и очередях. На место выдвинулись наряды патрульно-постовой службы и броневик Росгвардии.

Правоохранители приготовились к штурму, но он не понадобился: оружие оказалось охолощенным (из такого невозможно стрелять боевыми патронами), а стрелки - пьяными.

- Двое молодых людей задержаны, будут доставлены в отдел полиции и по результатам проверки привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева.