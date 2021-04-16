Собянин: Системная работа помогла РФ избежать "европейской" ситуации с COVID

Системная работа здравоохранения помогла России избежать "европейской" ситуации с коронавирусом. Такой вывод сделал в пятницу, 16 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин на итоговом заседании коллегии Минздрава РФ.

Он сказал: "Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь, лабораторный сервис. Нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, которое сохраняет экономическую активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам".

"Многие задаются вопросом, - продолжал Собянин, - почему, например, Европа, живет в постоянных локдаунах больше года? Почему у нас этого нет?" И это при том, что в Германии, США, Великобритании есть прекрасные клиники и врачи, высокие технологии. Отвечая на этот вопрос, мэр столицы напомнил, что в условиях пандемии коронавируса надо было принимать решения, не только исходя из медицинских соображений, а учитывать экономическую, политическую, социальную ситуации, возможности региональных, местных властей, территориальную разбросанность, неравномерность развития медицинских организаций и экономических возможностей.

Россия в результате не только сохранила, но и укрепила не отдельные высококлассные медучреждения, а в целом медицинскую систему, что позволило гораздо безболезненнее и увереннее проходить все этапы пандемии, отметил он. "Психологически проще переживать эту ситуацию, когда ты можешь двигаться, можешь перемещаться свободно. Когда огромное количество волонтеров, общественных организаций, государство готово обеспечить тебе поддержку. При лечении практически персональная помощь каждому пациенту, ведение его от начала заболевания до выздоровления", - сказал Собянин.