В Калуге стартовал мемориальный турнир по волейболу

16 апреля в Калуге на базе ФОК "Юбилейный" состоялось открытие 10-го турнира по волейболу, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

Участников турнира приветствовал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В спортивных баталиях принимают участие юношеские команды из разных регионов страны и ближнего зарубежья. В этом году соревнования пройдут между 25 командами из Калуги, Москвы, Орла, Нижнего Новгорода, Брянска, Тулы и Абхазии.

"Соревнования посвящены памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, кто-то из них погиб на территории Калуги и области, кто-то во время командировок на Северный Кавказ. Сегодня мы отдаем дань памяти героям, до конца исполнившим свой долг. Ребята, которые участвуют в турнире, могут и должны брать с них пример", - прокомментировал Юрий Моисеев.- Любой спорт готовит человека к тому, чтобы добиваться максимальных результатов, постоянно работать над собой, постоянно совершенствоваться, становиться лучше, сильнее, быстрее. Все это обязательно пригодится тем, кто решит связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел".