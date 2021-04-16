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16.04.2021 09:46
Рубрика: Происшествия

В МЧС рассматривают версию взрыва, из-за которого обрушилась кровля складов

Текст: Тимофей Борисов
Крыша складов, обрушение которой привело к гибели 8 столичных пожарных, могла рухнуть в результате взрыва. С такой версией выступил профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС России Андрей Ищенко, разбирая подробности громкого пожара в сентябре 2016 года. Его слова приводит ТАСС.

Сама тема той жуткой трагедии, на этой неделе снова оказалась в топе новостей, поскольку Преображенский суд Москвы рассмотрел дело о халатности двух столичных пожарных. Суд признал бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова виновными по делу о гибели восьмерых их подчиненных и приговорил к условным срокам.

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Но точка не поставлена. Пожарные заявили, что будут оспаривать вердикт суда. Их поддерживает практически все профессиональное сообщество пожарных. В частности, по мнению, профессора Ищенко, характер повреждений и расположение упавших ферм кровли, свидетельствует о том, что именно взрыв, а не огонь, стал причиной обрушения кровли склада на Амурской улице в Москве в сентябре 2016 года.

Андрей Ищенко принимал участие в составе комиссии в исследовании обстоятельств этого пожара, поэтому досконально изучил детали произошедшего. 8 пожарных тушили склад, находясь на крыше, когда она неожиданно рухнула.

"Наиболее вероятным воздействием в сложившейся обстановке может быть вспышка скопившихся под сводом горючего газа или смеси газов, носящая характер, близкий к взрывному, с последующим сдвигом несущих ферм, что привело к одновременному обрушению всех плит перекрытия данного пролета", - приводит ТАСС слова Ищенко.

Кроме того, незадолго до обрушения из трубы рядом с участком крыши, на которой были пожарные, почувствовали запах аммиака. "Возникла угроза взрыва аммиачно-воздушной смеси…Основные силы были брошены на ее предотвращение для защиты не горящих помещений, где находилась система охлаждения с аммиаком. Одновременно пожарными с участием персонала компрессорной был организован слив аммиака", - подытожил Ищенко.

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