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16.04.2021 04:40
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье осудили члена ОПГ, совершившего 13 убийств

Текст: Дина Непомнящая

Суд вынес приговор в отношении последнего участника организованной преступной группы "Ключевские", орудовавшей в забайкальском крае с 1995 по 2005 годы, Владислава Телкина. Он признан виновным в совершении 13 убийств, похищении человека и бандитизме, сообщает СУ СК Забайкальского края. За свои преступления мужчина проведет 24 года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Фото: СК РФ
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В ходе следствия с Телкиным заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело в его отношении стали рассматривать раньше, чем в отношении остальных участников ОПГ.

Напомним, что группировкой руководил бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский. На протяжении десяти лет бандиты держали в страхе коммерсантов, которые могли спокойно вести дела только сотрудничая с "Ключевскими". Они похищали имущество несогласных, устраняли конкурентов. В то же время активно продвигали своих людей в органы местной власти. Так среди членов банды были два бывших депутата.

Чаще всего их жертвами становились члены противоборствующих группировок и предприниматели, задолжавшие им деньги. После мелкой ссоры они убили двух 20-летних девушек, опасаясь, что те напишут заявление в полицию. А в 2005 году расстреляли из автоматов в центре Читы двух собственных руководителей - Константина Ключевского и Евгения Жарова.

Правоохранители изъяли у бандитов целый арсенал оружия и боеприпасов. Среди них два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер "Наган", шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами, около 9,5 тысяч патронов и взрывные устройства. Также нашлись 50 паспортов и 30 водительских удостоверений жертв преступлений.

Ранее суд вынес приговоры шести другим членам преступной группировки. Они отправлены в исправительную колонию строгого режима на сроки от 19,5 до 24 лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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