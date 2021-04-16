В Пензенской области сгорели шесть домов и дачи

Из-за аномально жаркой погоды в Пензенской области вспыхнули природные пожары. В сутки регистрируется до 90 вызовов спасателей.

В селе Акимовщина Наровчатского района сгорели шесть построек, три из них были жилыми домами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о пожаре поступило сегодня около 12.20. Пострадавших нет. Эвакуированные жители размещены у родственников и знакомых. Открытое горение ликвидировано. На месте работают шесть пожарных расчетов и техника опорного пункта по тушению крупных пожаров.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований противопожарного режима при возгорании сухой травы в муниципалитете.

В тот же день крупный пожар произошел в деревне Васильевка Бессоновского района. Здесь горели дачи. Сообщение о пожаре поступило в 9.53. Дачников пришлось эвакуировать. О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники, в том числе три трактора и более 70 человек личного состава. Площадь пожара и причиненный ущерб уточняются. На месте работают дознаватели.