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16.04.2021 15:39

В Перми прошел Совет директоров промышленных предприятий

Текст: Константин Бахарев
На Пермском инженерно-промышленном форуме под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина состоялось расширенное заседание Совета директоров промышленных предприятий региона.
Дмитрий Махонин: в Прикамье фиксируется рост индекса промышленного производства. Фото: Администрация губернатора Пермского края Дмитрий Махонин: в Прикамье фиксируется рост индекса промышленного производства. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин: в Прикамье фиксируется рост индекса промышленного производства. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Как обозначил Дмитрий Махонин, сейчас в Прикамье фиксируется рост индекса промышленного производства. При этом не только выросло количество работников на обрабатывающих производствах, но и увеличить заработную плату.

- Для всех видов бизнеса очень важна поддержка в реализации своей продукции, - отметил губернатор. - Поэтому очень важна роль промкооперации.

Сейчас в Пермском крае создано 18 дорожных карт с 14 корпорациями-заказчиками. Предполагается, что в этом году их станет 23. В Пермском крае в промкооперации участвуют более пятисот региональных предприятий, портфель заказов на ближайшие три года составляет 185 миллиардов рублей. Дмитрий Махонин также отметил эффективность мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

Директора предприятий подчеркнули, что сейчас необходимы квалифицированные кадры, так как в регионе реализуются большие инвестпроекты. По мнению Дмитрия Махонина, для этого необходимо развитие государственно-частного партнерства в области подготовки нужных специалистов.

- Залогом успешного развития промышленности в Прикамье является максимальная открытость и прозрачность в отношениях власти и предприятий, - подытожил заседание Дмитрий Махонин. - Краевые власти обязаны гарантировать неизменность политики в крае на весь срок окупаемости инвестиционных проектов. Это касается всех сфер сотрудничества.

Сейчас в Пермском крае в промкооперации участвуют более пятисот региональных предприятий, портфель заказов на ближайшие три года составляет 185 миллиардов рублей.

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