Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае

В частном доме в Красноярском крае произошел взрыв дымовой трубы. В результате пострадали четыре ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в селе Кибитень в Назаровском районе края. Он уточнил, что произошел взрыв газов в дымовой трубе. Пострадали четверо несовершеннолетних.

Одну 15-летнюю девочку с ожогами рук и лица госпитализировали. Информации о ее состоянии на данный момент нет. Остальные дети после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.

Известно, что родители в момент взрыва находились на работе. Семья на учете не состоит, считается благополучной.