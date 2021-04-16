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16.04.2021 15:03

СКФУ вошел в число лучших вузов РФ в естественно-научной и инженерной сферах

Рейтинговое агентство RAEX составило списки лучших вузов России в естественно-научной и инженерной сферах. Проект поддержан Российским Союзом ректоров. На положение вузов в рейтингах повлияли три фактора: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

В шорт-лист двух рейтингов было включено более двухсот российских вузов, соответствующих критериям отбора. В естественно-математической сфере Северо-Кавказский федеральный университет вошел в топ-50, заняв 24-е место, а в рейтинге лучших вузов России в инженерно-технической сфере у СКФУ 37-е место из 70.

- В новые рейтинги включены российские вузы, которые лучше всего готовят "технарей", - комментирует Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). - Публикуемые списки, несомненно, заинтересуют работодателей, испытывающих потребность в обновлении кадрового состава. Кроме того, рейтинги должны стать важным подспорьем для абитуриентов с развитыми математическими способностями и инженерными задатками.

Лучшими вузами России в естественно-математической сфере (математика, физика, химия, биология, фундаментальные науки о Земле и др.) признаны Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет. Рейтинг лучших вузов в инженерно-технической сфере (энергетика, строительство, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и др.) возглавил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

- Для Северо-Кавказского федерального университета подготовка кадров в области естественных и математических наук, а также в инженерно-технической сфере, как и реализация научно-инновационных проектов в соответствующих областях, - одна из приоритетных задач. Благодаря этому обеспечивается подготовка квалифицированных кадров для всего Северного Кавказа. С 2020 года мы распространили эту работу на программы среднего общего образования обучающихся 10-11-х классов, открыв Специализированный учебный научный центр, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

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