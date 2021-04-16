В КБР пройдет суд над женщиной, не лечившей грудничка от пневмонии

Следственное управление СК по Кабардино-Балкарии передало в суд дело жительницы Урванского района, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она не обратила внимание на болезнь ребенка, которому еще не исполнилось и года, в результате он скончался от пневмонии.

- По версии следствия, обвиняемая в середине сентября 2020 года, достоверно зная об ухудшении состоянии здоровья малолетнего ребенка, не принимая должных мер по обращению в медицинское учреждение за помощью, выехала с ним к родственникам в соседний район. В ночь на 25 сентября 2020 года, состояние малолетнего резко ухудшилось, в связи с чем, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался, - говорится в сообщении следственного управления СК по республике.

В ходе расследования специалисты установили, что причиной смерти стала пневмония, которая имела очевидные симптомы, но мать не предприняла никаких мер по ее лечению. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности с обвинительным заключением передали в суд. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.