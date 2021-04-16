В Петербурге пенсионерка сообщила о минировании музея

Две немолодые женщины оказались телефонными хулиганками - они сообщили о минировании зданий в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Анонимные звонки поступили в один день 14 апреля с разницей в несколько часов. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранним утром после сообщения о минировании пришлось проверять один из крупнейших городских музеев (по неофициальной информации, речь идет об Эрмитаже). А вечером правоохранители по аналогичному звонку выезжали на осмотр многоквартирного дома на Таврической улице. В обоих случаях сведения о минировании оказались ложными.

Личности звонивших удалось оперативно установить. Оказалось, что в роли телефонных хулиганок выступили две женщины, живущие в одном и том же доме на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Звонок о минировании музея совершила 61-летняя уроженка Псковской области. О минировании дома на Таврической улице сообщила 52-летняя петербурженка. Полицейские разбираются в причинах их поступка.

По фактам звонков возбуждены уголовные дела по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 Уголовного кодекса РФ). Наказание по ней - от крупного штрафа до реального лишения свободы.