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16.04.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

В Петербурге в промзоне загорелся склад с деревянными поддонами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пожарные подразделения по повышенному номеру 1БИС тушат склад по улице Химической, 8, где хранятся деревянные поддоны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столицы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Высота поддонов составляет четыре метра, площадь пожара - 300 метров.

На месте работают 45 огнеборцев и девять единиц техники. Существует угроза распространения огня на соседние здания.

Какое именно предприятие горит, пока выясняется. Известно, что по адресу: Химическая, 8, расположено производят кованные изделия и автоаксессуары.

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