В Петербурге в промзоне загорелся склад с деревянными поддонами

В Петербурге пожарные подразделения по повышенному номеру 1БИС тушат склад по улице Химической, 8, где хранятся деревянные поддоны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столицы.

Высота поддонов составляет четыре метра, площадь пожара - 300 метров.

На месте работают 45 огнеборцев и девять единиц техники. Существует угроза распространения огня на соседние здания.

Какое именно предприятие горит, пока выясняется. Известно, что по адресу: Химическая, 8, расположено производят кованные изделия и автоаксессуары.