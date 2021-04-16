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16.04.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

Житель Мурманска получил 14 лет за подготовку теракта

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Житель Мурманска получил 14 лет лишения свободы, полтора года ограничения свободы и штраф на сумму 200 тысяч рублей по приговору 2-го Западного окружного военного суда за подготовку террористического акта в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

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Мужчина намеревался устроить взрыв возле администрации одного из административных округов Мурманска.

Но в декабре 2019 года в областном центре его задержали. Это произошло в момент, когда он извлекал из тайника самодельное взрывное устройство.

Впоследствии было установлено, что задержанный является сторонником экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России).

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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