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16.04.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

Жительница Череповца перевела мошенникам 5 миллионов рублей

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Жительница Череповца потеряла 5 миллионов рублей, как накопленных средств, так и взятых в кредит. Эти деньги она сама перевела мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

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Все произошло 12 апреля. Именно в этот день женщине, 1957 года рождения, позвонила неизвестная. Представившись сотрудником силового ведомства, она сообщила: в Москве задержали банку мошенников, у которых изъяли клиентскую базу. Нужно срочно обезопасить свои накопления.

Жительница Череповца поверила и поехала в торговый центр к банкомату. В течение трех дней она снимала средства и переводила на те счета, которые диктовали по телефону. Когда денег не осталось, ее уговорили закрыть какой-то кредитный потенциал. И она оформила в банке займ на 1,7 миллиона. Но и этого мошенникам было мало. Они убедили женщину оформить кредиты в других банках, в одном ей отказали, а в другом выдали 700 тысяч.

И здесь череповчанка остановилась, не стала переводить деньги. Обратилась в полицию. Сейчас злоумышленников ищут.

Только за последние сутки в органы внутренних дел региона поступило 9 заявлений о мошенничествах. Общий ущерб составил порядка 6 миллионов 540 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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