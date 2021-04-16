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16.04.2021 17:11
Рубрика: Происшествия

На Кубани внук до смерти избил 88-летнюю бабушку

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Мостовском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело против 41-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжких телесных повреждений его пожилой бабушке. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, женщина в результате скончалась.

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- Фигурант с пожилой женщиной и матерью проживал в одном из домов на улице Горького в поселке Мостовском. По версии следствия, вечером 8 апреля 2021 года подозреваемый находился дома с бабушкой и употреблял спиртные напитки в то время, как его мать находилась у родственников. Со слов обвиняемого, из-за того, что пенсионерка по несколько раз задавала ему одни и те же вопросы, он нанес ей множество ударов руками в область головы и тела, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Тело бабушки обвиняемый перенес в ее комнату, а сам продолжил выпивать. Дочь потерпевшей обнаружило тело только на следующее утро, когда вернулась домой, но к тому времени бабушка уже скончалась. На место вызвали скорую, которой оставалось только констатировать смерть потерпевшей.

Обвиняемого внука сейчас заключили под стражу, следствие собирает доказательства. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего", наказание по этой статье может достигать 15 лет лишения свободы.

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