Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам

Пусковые установки ПГРК "Ярс" Тагильского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. На учениях ракетчики отработали вывод комплексов на полевые позиции, марш на сто километров, маскировку и борьбу с неприятелем.

Ракетный дивизион мобильного варианта включает в себя три самоходные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости. Для противодействия возможным диверсиям, в том числе с применением радиационного, химического и биологического оружия, а также подготовки маршрута следования "Ярса" в состав боевого расчета включаются машины сопровождения.

Так, при совершении марша под Нижним Тагилом колонна ПГРК преодолела условно зараженный участок местности, на котором "противник" использовал химические фугасы с отравляющими веществами, передает пресс-служба РВСН. После вывода техники из опасной зоны, подразделения радиационной, химической, биологической защиты обработали ракетный комплекс.

На учении "Ярс" сопровождает новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва": по легенде, на маршруте движения колонны заложены около двух десятков бомб с дистанционным управлением. Они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. "МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы", - подчеркнули в войсках.

При смене позиций ракетчики обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов, в том числе сделали это с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотниками (они обнаруживают диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям).

"Занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - пояснили в РВСН.

В общей сложности в тренировке, которая проходит в эти дни на Среднем Урале, принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около ста единиц техники.