Новости

В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 09:26
На острове Русском создадут инжиниринговый космоцентр 09:21
Ночные заморозки вновь вернутся в Москву 09:13
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет 09:11
Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая 09:08
На трассе в Югре при лобовом столкновении машин погибли четверо 09:06
В Астрахани у похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей 09:05
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ 09:02
В парке Северного речного вокзала заработает зона отдыха с бассейнами 08:52
В Тюмени пришвартованные речные суда унесло течением из-за ледохода 08:50
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам 08:47
Названа категория россиян, которым чаще всего отказывают в ипотеке 08:37
В Google показали, как изменился климат на Земле за последние 36 лет 08:26
Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой 07:54
В забайкальском поселке объявили режим ЧС из-за паводка 07:37
Гол Орлова не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Баффало" 07:32
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва" 07:22
Российский голкипер Андрей Василевский помог обыграть "Флориду" 07:17
Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции вместо россиян 07:13
Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" 06:44
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных 06:17
США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион 05:50
Медрегулятор США примет решение по вакцине J&J 23 апреля 05:48
В Приморье 97-летнему ветерану вернули квартиру, захваченную родными 05:32
В здании приморской школы обрушилась стена 05:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 08:47
Рубрика: Власть

Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Татьяна Андреева

Пусковые установки ПГРК "Ярс" Тагильского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. На учениях ракетчики отработали вывод комплексов на полевые позиции, марш на сто километров, маскировку и борьбу с неприятелем.

Фото: Минобороны РФ
Работу СВЧ-пушки РВСН показали на видео

Ракетный дивизион мобильного варианта включает в себя три самоходные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости. Для противодействия возможным диверсиям, в том числе с применением радиационного, химического и биологического оружия, а также подготовки маршрута следования "Ярса" в состав боевого расчета включаются машины сопровождения.

Так, при совершении марша под Нижним Тагилом колонна ПГРК преодолела условно зараженный участок местности, на котором "противник" использовал химические фугасы с отравляющими веществами, передает пресс-служба РВСН. После вывода техники из опасной зоны, подразделения радиационной, химической, биологической защиты обработали ракетный комплекс.

На учении "Ярс" сопровождает новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва": по легенде, на маршруте движения колонны заложены около двух десятков бомб с дистанционным управлением. Они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. "МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы", - подчеркнули в войсках.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Дивизия РВСН под Оренбургом получит еще один комплекс "Авангард"

При смене позиций ракетчики обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов, в том числе сделали это с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотниками (они обнаруживают диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям).

"Занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - пояснили в РВСН.

В общей сложности в тренировке, которая проходит в эти дни на Среднем Урале, принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около ста единиц техники.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото

Главное сегодня

"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва"
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена