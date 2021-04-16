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16.04.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Оправданного за убийство ямальца отправили в колонию со второй попытки

Текст: Екатерина Призова

В Надымском городском суде на основании вердикта присяжных заседателей со второй попытки вынесен обвинительный приговор местному жителю, ранее оправданному по делу об убийстве.

На Ямале присяжные осудили ранее оправданного мужчину, сбившего людей

В апреле 2018 года мужчина пил со знакомым, вспыхнула ссора, и обвиняемый 45 раз ударил своего оппонента ножом - бил в голову, руки, ноги и корпус тела. Избил свою жертву бутылкой и ногами. Пострадавший скончался, однако по итогам рассмотрения в декабре 2019 года дела в суде фигурант был оправдан - такое решение вынесли присяжные.

"Незаконное судебное решение было отменено судом автономного округа по апелляции гособвинителя. Причина - многократные нарушения уголовно-процессуального закона стороной защиты, которые повлияли на мнение присяжных", - передает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Дело о поножовщине было рассмотрено вновь, и в этот раз присяжные факты, изложенные в материалах, признали доказанными и вынесли обвинительный приговор.

"Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

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