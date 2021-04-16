Оправданного за убийство ямальца отправили в колонию со второй попытки

В Надымском городском суде на основании вердикта присяжных заседателей со второй попытки вынесен обвинительный приговор местному жителю, ранее оправданному по делу об убийстве.

В апреле 2018 года мужчина пил со знакомым, вспыхнула ссора, и обвиняемый 45 раз ударил своего оппонента ножом - бил в голову, руки, ноги и корпус тела. Избил свою жертву бутылкой и ногами. Пострадавший скончался, однако по итогам рассмотрения в декабре 2019 года дела в суде фигурант был оправдан - такое решение вынесли присяжные.

"Незаконное судебное решение было отменено судом автономного округа по апелляции гособвинителя. Причина - многократные нарушения уголовно-процессуального закона стороной защиты, которые повлияли на мнение присяжных", - передает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Дело о поножовщине было рассмотрено вновь, и в этот раз присяжные факты, изложенные в материалах, признали доказанными и вынесли обвинительный приговор.

"Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.