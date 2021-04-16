Решение о замене гимну РФ на Олимпиаде в Токио могут принять 21 апреля

Окончательное решение о мелодии, которая заменит гимн России на Олимпиаде в Токио, может быть принято 21 апреля. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я думаю, что вероятность крайне высокая, что 21 апреля будет принято решение о музыке на Олимпийских играх. Не будем забегать вперед", - цитирует РИА Новости Позднякова.

Ранее комиссия спортсменов ОКР предлагала заменить гимн песней "Катюша", однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне "РГ" заявили, то этот вариант не будет принят.

Позже ОКР направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать вместо гимна РФ фрагмент из концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

В декабре 2020 года CAS на два года запретил российским спортсменам выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под своими национальными флагом и гимном. В связи с этим на Играх в Токио выступит не сборная России, а команда ОКР.