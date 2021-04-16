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16.04.2021 13:18
Рубрика: Общество

Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180

Текст: Ксения Колесникова

Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180, поставка которых была предусмотрена по ранее заключенному контракту. Об этом сообщил "Роскосмос" на своем официальном сайте.

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- В научно-производственном объединении "Энергомаш" состоялась сдача шести двигателей РД-180 американским заказчикам, - сообщает госкорпорация.

Также подчеркивается, что представители компаний United Launch Alliance, Pratt&Whitney и РД АМРОСС подписали формуляры на двигатели.

- В течение двух недель представители этих компаний, а также ВВС США и NASA проводили внешний осмотр двигателей, запасных частей и приспособлений, - сообщает "Роскосмос". - Данная приемка - первая с начала пандемии, которая внесла свои коррективы в график поставок за рубеж. Двигатели готовят к отправке. Текущая поставка станет последней по действующему контракту.

Напомним, всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО Энергомаш поставило в США 122 товарных двигателя РД-180. Жидкостный ракетный двигатель РД-180 предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Общество Космос В мире США Правительство "Роскосмос"

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