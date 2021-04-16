Стала известна причина сбоя при стыковке корабля "Прогресс" с МКС

При изготовлении головных обтекателей ракеты "Союз" использовалась некачественная смола, что и стало причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Инцидент произошел в феврале. Находясь на расстоянии примерно 20 метров от МКС, грузовик отклонился, крен составил более 30 градусов. В итоге "Прогресс" был пристыкован к станции в ручном режиме.

Спецкомиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика. Установили это благодаря записям с видеокамер, установленных на ракете. В итоге требования к контролю качества производства ужесточили. На уже изготовленных обтекателях провели доработку.

Возникшие проблемы не отразятся на запланированных запусках. Космический грузовик "Прогресс МС-17" отправится на орбиту 30 июня.