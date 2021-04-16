Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой

На Украине уже долгое время пытаются улучшить характеристики своего основного боевого танка Т-64, который в настоящее время считается безнадежно устаревшим.

В декабре будет отмечаться 55-летие принятия на вооружение самой первой версии, известной как Объект 432. Известно, что производство началось еще раньше - в 1964 году.

В разное время много писали говорили о том, как долго и мучительно этот танк доводился до ума. С какими колоссальными трудностями сталкивались эксплуатирующие эту технику танкисты.

В 1969 году в войска стали поступать Т-64А, получившие вместо 115-мм пушек 125-мм орудия.

С 1976 по 1985 год в Харькове осуществлялся выпуск Т-64Б с усовершенствованной системой управления огнем и возможностью запускать через ствол управляемые ракеты.

На них, в принципе, удалось избавиться от многих выявленных ранее проблем. Затем еще два года на конвейере находился вариант, получивший динамическую защиту "Контакт". Именно эти боевые машины в настоящее время составляют основу ВСУ.

В 2004 году военное ведомство Украины приняло на вооружение БМ "Булат", разработанный в харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени А. А. Морозова. Всего было закуплено 85 единиц, которые, как оказалось, тоже не были удачными.

Свой вариант - Т-64Е был предложен харьковским бронетанковым ремонтным заводом. На нем предлагалось применить многоканальный прицел с тепловизором наводчика-оператора и панорамный прицел командира.

Огневую мощь усилили двухствольной авиационной пушкой ГШ-23Л с боекомплектом до 600 снарядов, а также дистанционно-управляемым 12,7-мм зенитным пулеметом. Это вооружение мог применять любой член экипажа, в том числе механик-водитель.

Защита возросла за счет "реактивной брони" "Нож" и быстродействующей системы противопожарного оборудования.

Поскольку вес увеличился до 42500 кг, мощность двигателя тоже повысилась - до 850 л.с.

Несмотря на заявленные новые возможности, командование ВСУ не заинтересовалось этой модификацией. Уж слишком сложными и дорогими получались бы такие танки. К тому же, само ремонтное предприятие не имело возможности их серийно выпускать.

В результате был изготовлен всего один макет, который до недавнего времени ржавел в отстойнике неисправной техники.