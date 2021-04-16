Умер легендарный гитарист Расти Янг

Легендарный гитарист и автор песен Расти Янг скончался в возрасте 75 лет в своем доме в Миссури 14 апреля. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на подтверждение от представителя музыканта. Причина смерти - сердечный приступ.

Норман Расселл Янг родился 23 февраля 1946-го в Калифорнии. В 1968-м выступил сооснователем группы Poco, созданной гитаристом и вокалистом Ричи Фьюреем (Buffalo Springfield) и басистом Джимом Мессиной. Дебютный альбом коллектив выпустил в 1969-м.

Today is a very sad day. We will miss you Rusty Young (1946 - 2021)

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Через какое-то время другие отцы-основатели ушли, и Янг стал фронтменом. Причем, как отмечают аналитики, именно на данный период пришелся расцвет Poco. Кроме того, Янг - автор главного хита группы Crazy Love.

Poco с Янгом продолжили давать концерты вплоть до марта прошлого года, то есть до вызванных пандемией ограничений.