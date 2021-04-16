Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков

В возрасте 71 года умер олимпийский чемпион 1976 года в Монреале по дзюдо Сергей Новиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

Сергей Новиков добился самого большого успеха в карьере на Олимпиаде в Монреале 1976 года, когда победил в весовой категории свыше 93 кг. В финале он одолел дзюдоиста из ФРГ Гюнтера Нойройтера.

Также на его счету "серебро" и "бронза" чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы.

Добился успеха Новиков и в самбо, став чемпионом Европы.