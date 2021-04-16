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Умер советский актер и режиссер Эльдар Кулиев

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    16.04.2021, 11:57
Текст:   Олег Усков

Советский, азербайджанский режиссер, сценарист и актер, народный артист Азербайджанской ССР, профессор Эльдар Кулиев (Гулиев) скончался 16 апреля в Баку в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на национальный Союз кинематографистов.

Кулиев был госпитализирован в день своего 80-летия с сердечным приступом и через месяц выписан. Но вскоре состояние режиссера ухудшилось, и 9 апреля его госпитализировали повторно.

Эльдар Кулиев (не следует путать с российским режиссёром и сценаристом Эльдаром Кулиевым, скончавшимся в 2017-м) родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966 годах учился на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания института работал на "Азербайджанфильме".

Режиссерский дебют - 1969 год, психологическая драма по сценарию Рустами Ибрагимбекова "В этом южном городе". Далее - "Счастья вам, девочки" с Еленой Чухрай, женой Павла Чухрая, "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Легенда Серебряного озера", другие.

Как актер появляется в роли босса мафии в мелодраме "Мой белый город" и криминальном сериале с Балуевым "Граф Крестовский".

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