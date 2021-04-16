Умерла легенда венгерского кино, актриса Мари Тёрёчик

Прославленная и крайне плодовитая венгерская актриса Мари Тёрёчик, лауреат ряда наград, скончалась 16 апреля в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает HVG. Причина смерти не названа. При этом ресурс напоминает, что в 2008-м во время планового обследования случился инцидент - у Мари остановилось сердце, она впала в кому, пережила клиническую смерть, но выжила. После чего решила бросить курить.

Тёрёчик родилась в 1935 году. Училась в Академии театра и кино в Будапеште. Еще студенткой в 1955-м дебютировала в ленте Золтана Фабри "Карусель", принесшей юной актрисе всемирную известность.

Плюс советскому зрителю хорошо известны ее картины "Железный цветок", "Три звезды", "Сорванец", "Карточный домик", "Отелло в Дюлахазе".

В 1976-м Мари получила приз за лучшую женскую роль Каннского МКФ - за "Госпожу Дери".

Всего в фильмографии актрисы без малого 180 сериалов и фильмов, последний из которых вышел в прошлом году.