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16.04.2021 17:57
Рубрика: В мире

В Гаване начинается VIII Съезд Компартии Кубы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В пятницу, 16 апреля, в Гаване начинается VIII Съезд кубинской Компартии. Мероприятие, которое продлится с 16 по 19 апреля, обещает стать знаковым. Ожидается, что на нем властные полномочия сложит действующий первый секретарь ЦК Рауль Кастро, передав свои полномочия президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, а также будет значительно обновлен состав партийного политбюро.
Фото: Adalberto Roque/AP Фото: Adalberto Roque/AP
Фото: Adalberto Roque/AP

Таким образом, к логичному завершению подойдет запущенный еще в 2016 году самим Кастро процесс смены поколений в руководстве страны. "Старая гвардия", которая собственноручно ковала кубинскую революцию под руководством команданте Фиделя Кастро, окончательно передает бразды правления "молодому поколению". "Молодому", конечно, по кубинским меркам. Тому же Диас-Канелю через четыре дня исполнится 61 год, хотя символичным является другое: родился президент и вероятный партийный лидер уже после победы революции. И именно это олицетворяет смену эпох…

Перестройка по-кубински

Фото: Сергей Новиков
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Справедливо отметить, что масштабные преобразования начались на Кубе еще в 2018 году, когда Рауль ушел с высшей государственной должности: председателя Госсовета. Бразды правления он передал своему преемнику - бывшему министру высшего образования Диас-Канелю, хотя и сохранил за собой высший партийный пост 1-го секретаря ЦК Компартии.

С тех пор с именем Диас-Канеля отождествляются фундаментальные изменения, которые продолжаются на Кубе. В 2018 году была принята новая конституция республики, в соответствии с которой были учреждены посты президента и премьер-министра, учрежден институт губернаторства. Впрочем, внимательный наблюдатель сможет заметить, что "кубинские реалии" со сменой руководства страны остались прежними: президентом страны стал все тот же Диас-Канель, а выборы губернаторов по сути мало отличались от назначений из федерального центра. И все же многие изменения действительно являются отнюдь не косметическими. Пусть и при сохранении тотального госконтроля, но, тем не менее, в верховном законе на Кубе была признана частная собственность. А масштабная экономическая реформа, символом которой стала объявленная с 1 января этого года валютная унификация, лишь продолжила курс на дальнейшую осторожную либерализацию.

Пока же реформы можно назвать рыночными лишь отчасти. Государство по-прежнему жестко контролирует все сферы экономики, сохраняется практика госрегулирования цен, фиксированного обменного курса, равно как и многие другие далекие от рыночных механизмы. Видимо, это и есть "перестройка по-кубински": попытка запустить давно не функционирующую экономику, не выпустив при этом ситуацию из-под контроля.

При этом Диас-Канель нарочито позиционирует себя преемником уходящего поколения революционеров, демонстрируя верность социалистическим идеалам. Оснований для того, чтобы всерьез говорить об "идеологическом дрейфе" сейчас явно нет: президент является однозначным продолжателем выбранной десятилетия назад линии, лишь стремясь адаптировать ее к современным реалиям.

При руководящей роли партии

На фоне продолжающихся на Кубе преобразований Компартия в последние годы оставалась несколько в тени. И хотя эта партия является единственной, разрешенной на Острове Свободы, в публичном пространстве не так часто появлялась информация о ее деятельности (если не считать всевозможных общественно-патриотических мероприятий). Лишь изредка выходили сухие сводки государственных СМИ о том, что "в ходе очередного заседания политбюро под председательством первого секретаря ЦК Рауля Кастро состоялось обсуждение таких-то вопросов", а подробности преимущественно опускались. Однако как по мановению волшебной палочки через несколько дней высшее руководство Кубы объявляло без преувеличения о судьбоносных для страны решениях.

Фото: AP Photo/Martin Mejia
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В качестве примера можно привести принятие стратегии борьбы с распространением коронавируса и временным закрытием Острова Свободы для туристов (стратегия, которая, к слову, позволила избежать лавинообразного роста заболеваемости на Кубе), инициатива чего исходила именно от руководства компартии. Наиболее же показательным стало появление Рауля Кастро в эфире национального телевидения во время объявления президентом Диас-Канелем о запуске с 1 января 2021 года экономической реформы: тогда первый секретарь ЦК просто находился в кадре вместе с главой государства, не проронив ни слова, но всем своим видом демонстрируя поддержку своему преемнику.

На деле же оказывается, что без одобрения компартии на Кубе не может быть принято ни одно значимое решение. Буквально накануне съезда компартии в отставку был отправлен министр-"тяжеловес": глава Революционных вооруженных сил Леопольдо Синтра Фриас, член политбюро, герой Кубы, участник революции. Показательна в плане влияния партии и одного конкретного человека одна фраза, с которой начиналось официальное заявление о принятом решении: "по предложению первого секретаря ЦК Компартии Рауля Кастро".

Возможно, что теперь, когда президент станет одновременно и партийным лидером, кубинский госаппарат сможет повысить собственную эффективность, и действовать без оглядки на два полюса власти. Без этого рассчитывать на скорое решение серьезнейших проблем, прежде всего, экономических, вряд ли приходится.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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