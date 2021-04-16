В Госдуме оценили слова Псаки об изоляции России

У России не складывается нормального диалога с Западом не по ее вине. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы изоляции РФ.

Ранее та сообщила о мнении президента США Джо Байдена, который, по ее словам, считает, что Россия оказалась "за пределами мирового сообщества".

Бальбек подчеркнул, что РФ отнюдь не изолирована от мира и вовсе не отказывается от общения, а также от экономического взаимодействия с другими странами. "У нас нет нормального диалога с западными элитами исключительно из-за их нежелания разговаривать на равных", - цитирует парламентария RT.

При этом у России есть темы для разговора с США, а также желание его вести. Однако наша страна, напомнил он, предпочитает "диалог по делу и выполнение данных обещаний".