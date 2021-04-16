В Италии запустили "бесковидный" поезд

Между Римом и Миланом 16 апреля был запущен первый скоростной "бесковидный" поезд, сообщает итальянское новостное агентство ANSA. На борт будут пускать только пассажиров с отрицательным тестом на коронавирус.

Поезда будут курсировать без остановки из Рима до Милана и назад с 50-процентной загрузкой. Пока ходит один состав в сутки в каждую сторону. Чтобы быть допущенным в вагон, пассажир должен показать не только билет, но и отрицательный тест на коронавирус. Тест может быть сделан не позже чем за 48 часов до отъезда. Другой вариант - пройти тестирование в специальной зоне прямо на станции, но тогда необходимо прибыть на вокзал за 50 минут до отхода поезда. Тестированию подлежат и те, кто прошел вакцинацию против коронавируса.

Тех, у кого тест окажется положительным, на борт не допустят, однако вернут стоимость билета в полном объеме.

Также у итальянских операторов железнодорожного сообщения есть планы запустить в конце весны - начале лета "бесковидные" туристические поезда из Рима во Флоренцию, Венецию, Неаполь и другие города.