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16.04.2021 21:37
Рубрика: Общество

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 24 человека

Текст: Юрий Гаврилов

Число военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", увеличилось в армии и на флоте до 614 528 человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Об этом в пятницу вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 24 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 684 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 529 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 384 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 257 таких пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 124 человека изолированы на дому.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 23 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 92 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 838 человек, 235 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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