Захарова: США развернули информационную кампанию против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские официальные лица и СМИ развернули информационную кампанию против России.

"Развернута настоящая информационная кампания с участием официальных лиц США и СМИ этой страны, которые явно, здесь уже не нужно ни гадать, ни предполагать, действуют тоже в этом общем оркестре", - заявила дипломат в эфире телеканала RT.

В частности, по словам Захаровой, официальные лица США ранее "сделали фантастические заявления, что якобы "Радио Свобода" зажимается, не дают им работать".

"Когда в этом году мы услышали от американских коллег, что, оказывается, мы третируем бедное, несчастное "Радио Свобода", честно говоря, мы полезли перепроверить эти заявления, настолько они казались нереальными, - сказала дипломат. - Оказалось, что такие заявления существуют, и это только начало, дальше началась настоящая информационная кампания".

Захарова напомнила, что "вся история с иноагентами началась исключительно как ответ на действия США". В США, по ее словам, был "архаичный закон", который вытащили и применили против RT, потребовав, чтобы телеканал был признан в США "иностранным агентом". Россия же, подчеркнула дипломат, разработала зеркальные меры для защиты российских СМИ.