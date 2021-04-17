Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии

Американские СМИ признают растущую мощь российской армии. При этом отмечается качественное усиление Вооруженных сил РФ.

The National Interest в материале под заголовком "Российская армия - абсолютная угроза для НАТО" пишет, что Россия обладает довольно многочисленной и сильной армией. И хотя в количественном отношении она стала меньше, чем армия СССР во времена холодной войны, зато имеет на вооружении продвинутую военную технику.

"Российские Вооруженные силы много работали, чтобы получить лучшее оборудование", - отмечается в публикации.

В качестве ключевых проблем для НАТО, на которые обращают внимание западные военные специалисты, называется, в частности, использование Россией беспилотников и современных средств радиоэлектронной борьбы. Также говорится о разных видах новейшего вооружения.

По мнению автора публикации, использование российской армией современного оружия и новых технологий является более серьезной угрозой, чем раньше.

"Сегодня сухопутные войска России могут быть немного меньше, чем в эпоху холодной войны, но технологически продвинутые оружейные платформы, такие как истребитель Су-57, танк Т-14 Армата и средство ПВО С-400, не говоря уже о гиперзвуковых ракетах и тактическом ядерном оружии, представляют собой совершенно новую и серьезную угрозу для США и НАТО", - пишет The National Interest.

Также отмечается, что российская армия активно модернизирует технику, разработанную еще в советское время. В качестве примера приводится неоднократная модернизация танка Т-72. На море Россия также имеет мощный военный потенциал, отмечает издание.