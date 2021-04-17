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17.04.2021 11:18
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Девять новых мостов планируется построить в Москве до конца 2024 года

Текст: Любовь Проценко

Девять новых мостов планируется построить в Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он рассказал:

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"На период с 2021 по 2024 года в столице запланировано строительство 9 мостов. Уже в этом году планируем завершить сооружение моста через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе - их строительство завершат в следующем году",

Еще два моста по его словам заложены в проекте Юго-Восточной хорды. Один из один их них - через Москву-реку, расположится на участке от Курьяновского бульвара до ул. Кантемировская, а второй, через реку Битца, на участке от МКАД до автодорожной магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Еще один мост - длиной 616 метров, построят по словам заммэра через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ", плюс мост через реку Яуза в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.

Напомню , до конца 2023 года в городе построят 266 км новых дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода. За это время также завершится реализация проектов Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады.​

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