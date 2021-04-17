Андрей Бочкарев: Годовой пассажиропоток МЦД-3 ожидается около 47 миллионов человек

Новый маршрут Московских центральных диаметров связывает станции Крюково и Ипподром. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева он будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год.

- МЦД-3 - важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец. Прогнозируемый пассажиропоток диаметра составит около 46,8 млн человек в год", - рассказал журналистам заммэра.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что сейчас прорабатываются проекты планировок прилегающих территорий к МЦД-3:

"Там, где ранее не было маршрутов и путей подхода к станциям, появятся новые подъездные дороги, парковки для личного транспорта и велосипедов, сформируются новые связи общественного транспорта. Кроме того, территория около станций будет развиваться и экономически, тут будут появляться различные сервисы и места для отдыха".

Напомню, протяженность МЦД-3 - 88 км, на линии расположится 43 станции, время всего пути порядка 100 минут.