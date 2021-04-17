Бомбардировщик B-1B ВВС США получил серьезные повреждения в Норвегии

Сломался один из четырех бомбардировщиков B-1B ВВС США, участвовавших в миссии поддержки Норвегии.

Как сообщает портал The Drive, в Норвегии получил серьезные повреждения двигателя бомбардировщик B-1B ВВС США из 7-го бомбардировочного крыла. И хотя миссия этих четырех самолетов завершилась еще в марте, об аварии официально заявили только 16 апреля.

"Во время недавнего развертывания в Норвегии у B-1B действительно был поврежден двигатель, но этот инцидент все еще расследуется, и мы не можем предоставить дополнительную информацию в настоящее время", - уточнил технический сержант Дэвид Скотт-Гоган 7-го бомбардировочного крыла.

Между тем известно, что в связи с этим происшествием была уволена подполковник Кристен Шадден, отвечавшая за 7-ю эскадрилью. Ее сняли с должности с формулировкой "из-за утраты уверенности в ее способности командовать".

Также источники сообщили изданию, что причиной поломки стал планшетный компьютер, попавший в один из двигателей, что вызвало значительные повреждения. В результате чего потребовалась замена обоих двигателей на одной стороне самолета.